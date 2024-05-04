Karaman'da Gizli Odada Kenevir Yetiştirilen İş Yerine Operasyon - Son Dakika
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Karaman'da Gizli Odada Kenevir Yetiştirilen İş Yerine Operasyon

Karaman\'da Gizli Odada Kenevir Yetiştirilen İş Yerine Operasyon

Karaman'da polis ekipleri, gizli odaya kurulan iklimlendirme ve sulama sistemiyle kenevir yetiştiren bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yerinin üst katındaki gizli odada saksılara ekili kenevirlerle kurutulmaya bırakılan kenevir ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

04.05.2024 13:03
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Karaman'da gizli odaya kurdukları iklimlendirme ve sulama sistemiyle kenevir yetiştiren iş yerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Polis, iş yerinin üst katındaki gizli odada saksılara ekili kenevirlerle kurutulmaya bırakılan kenevir ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde harekete geçen ekipler iş yerine baskın düzenledi. Polis, iş yerinde yaptığı aramada kenevirin yetiştirildiği odanın önce gizli kapısına ulaştı. Merdiven girişindeki aynanın yanında duran ipten şüphelenerek çeken ekipler, gizli odaya giden duvardaki kapının açıldığını fark etti. Gizli kapıdan içeriye giren ekipler, iklimlendirme ve sulama sistemi kurulan odada saksılarda kenevir yetiştirildiğini belirledi. Gizli odada yapılan aramada ise 1 kilo 927 gram kurutulmuş kenevir, saksılara ekili 11 kök kenevir bitkisi ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi. Ekipler, gizli odada kenevir yetiştirdiği ileri sürülen S.A. ve A.A. isimli kişileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Gizli Odada Kenevir Yetiştirilen İş Yerine Operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Gizli Odada Kenevir Yetiştirilen İş Yerine Operasyon - Son Dakika
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