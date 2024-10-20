Karaman\'da Gurbetçi Ölümü

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Karaman'da 38 yaşındaki gurbetçi şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Rauf Denktaş Mahallesi 267. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan ve memleketi Karaman'a tatil için geldiği öğrenilen Ahmet Özel (38), yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Ahmet Özel'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN