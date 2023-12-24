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Karaman'da güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Karaman'da yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için gerekli tedbirler ele alındı. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, şehrin huzur ve güvenliği için çalışan personele teşekkür etti.

Karaman\'da güvenlik tedbirleri değerlendirildi
24.12.2023 - 15:23,
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Karaman'da alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında yapıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan, Vali Yardımcısı Fatih Baysal, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Alkan'ın katıldığı toplantıda ayrıca 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınması ile seçim takviminin başlamasından itibaren seçim sonuna kadar yapılacak iş ve işlemlere ilişkin konular ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, şehrimizin huzur ve güvenliği için çalışan personele teşekkür ederek, tüm birimlerin çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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