Karaman\'da Hafif Ticari Araç Tıra Çarptı: 1 Yaralı

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Karaman'da hafif ticari aracın dönüş yapan tıra çarpması güvenlik kamerasına yansırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Kızık köy yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tarım deposuna giriş yapmak için dönüş yapmakta olan M.Ö. idaresindeki 42 CCJ 05 plakalı DAF marka tıra karşı yönden gelen C.A. yönetimindeki 70 ACD 889 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.A., kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN