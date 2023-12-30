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Karaman'da Hafif Ticari Araçla Otomobilin Çarpıştığı Kazada Can Pazarı Yaşandı - Son Dakika
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Karaman'da Hafif Ticari Araçla Otomobilin Çarpıştığı Kazada Can Pazarı Yaşandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki fidan satışı yapan iş yerine dalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman\'da Hafif Ticari Araçla Otomobilin Çarpıştığı Kazada Can Pazarı Yaşandı
30.12.2023 - 12:58,
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Karaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki fidan satışı yapan iş yerine dalarken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Karaman- Ereğli Karayolu üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Ereğli istikametine seyretmekte olan S.T. yönetimindeki 42 YA 087 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmakta olan M.Y. idaresindeki 70 BH 919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki fidan satışı yapan iş yerine dalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yardıma gelen bir vatandaş otomobilden dumanların çıktığını görerek aracın akü başlıklarını söktü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aynı otomobilde bulunan yaralı 3 kişi, kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü M.Y., 'kaza nasıl oldu' sorusuna, "Bende bir şey yok, kavşakta geçerken vurdular" şeklinde cevap verdi.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Karaman, Ereğli, İtfaiye, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Hafif Ticari Araçla Otomobilin Çarpıştığı Kazada Can Pazarı Yaşandı - Son Dakika


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