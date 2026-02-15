Karaman\'da Hareketsiz Bulunan Adam Hayatını Kaybetti

Karaman'da park halindeki aracında hareketsiz halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonette bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim Kızıl'ı (53) ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kızıl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibi araçta çalışma yaptı. Kalp hastası olduğu ileri sürülen Kızıl'ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Gazetecilere açıklama yapan vatandaşlar, "Şahsı aracın içinde hareketsiz halde gördük ve durumu 112'ye bildirdik. Sağlık ekibi geldi ve şahsı hastaneye kaldırdı" diye konuştu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN