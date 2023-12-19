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Karaman'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı

Karaman'da bir evden ziynet eşyası ve bakır mutfak eşyaları çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest kaldı. Tutuklanan şüphelinin daha önce aynı köyde başka bir hırsızlık olayına karıştığı ve adli kontrolle serbest kaldığı belirtildi.

Karaman\'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı
19.12.2023 - 14:02,  Güncelleme: 14:02
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Karaman'da girdikleri evden ziynet eşyası ile bakır mutfak eşyaları çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde bir evden hırsızlık olayının yaşanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen araştırma ve soruşturma sonunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.C.K. ve R.D. isimli şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelilerinden S.C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.D. serbest kaldı.

Diğer yandan, tutuklanan S.C.K'nin 1 hafta önce aynı köyde başka bir hırsızlık olayına karıştığı ve adli kontrolle serbest kaldığı öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı - Son Dakika
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