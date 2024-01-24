Karaman\'da 36 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği kaçak silah operasyonda 36 adet ruhsatsız tabanca ile 4 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya'dan Karaman'a çok sayıda kaçak silah getirileceği yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, silahları Karaman'a getirecek olan araçları takibe aldı. Araçların Karaman il sınırları içerisine girmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basan ekipler, yaşanan kısa kovalamacadan sonra araç ve içindekileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 36 adet ruhsatsız kaçak tabanca ile 4 adet tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., U.K., D.C. ve Ö.Ş. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kadın şüpheli ise serbest bırakıldı. - KARAMAN