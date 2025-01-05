Karaman'da Kadın Ölü Bulundu

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Karaman'da 43 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da 43 yaşındaki kadın evinde annesi tarafından ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefonla kızı Mukaddes Baran'a ulaşamayan anne kızının evine gitti. Eve giren anne kızı Baran'ı yatağında hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi 43 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Mukaddes Baran'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Mukaddes Baran'ın bir bisküvi fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.