Karaman'da kamyona arkadan çarpan cipin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Karaman- Konya kara yolu üzerinde bulunan galericiler sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü R.Y.'nin (25) kullandığı 70 ABC 074 plakalı Dacia marka cip, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada cip sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN
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