Karaman\'da Kamyonet Kazası: Sürücü Sıkıştı

Karaman'da kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki kamyona çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saat 01.15 sıralarında Karaman- Konya Karayolu'nun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş. (35) idaresindeki 70 AAB 456 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 42 PF 043 kamyona çarptı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken sürücü direksiyon mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kamyonet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN