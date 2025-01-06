Karaman'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

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Karaman'da sobadan sızan gaz can aldı

KARAMAN - Karaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen koca hayatını kaybederken, baygın halde bulunan eşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 795. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Saraçoğlu ve eşi Z.S.'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi Erdoğan Saraçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde olan eşi Z.S.'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı incelemenin ardından Saraçoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere eşinin tedavi altına alındığı hastanenin morguna kaldırıldı. Tedavisi devam eden Z.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.