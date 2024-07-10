Karaman'da Kavgada Av Tüfeğiyle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da Kavgada Av Tüfeğiyle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Karaman'ın Valide Sultan Mahallesi'nde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Muhammet Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

10.07.2024 11:42
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Karaman'da çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi'nde bulunan Hoşgörü parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Şahin (26) av tüfeği ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Kavgada Av Tüfeğiyle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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