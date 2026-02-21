Karaman'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Karaman'da Kaza: 2 Yaralı

Karaman'da Kaza: 2 Yaralı
21.02.2026 01:53
Otomobil refüjdekine çarparak yan yattı; 2 kişi hafif yaralandı, kaza anı kamerada.

Karaman'da refüjdeki beton duba ve aydınlatma direğine çarpan otomobil kontrolden çıkarak yan yattı. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anları kamerada.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.E. idaresindeki 70 FK 267 plakalı otomobil, önündeki aracı solladığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton duba ile aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol üzerine yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan B.A. ve C.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aracın LPG'li olması nedeniyle itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

"Kaza anı kamerada"

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin önünde seyreden başka bir aracı solladığı esnada kontrolden çıkarak refüjdeki duba ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattığı anlar yer alıyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

