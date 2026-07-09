Karaman\'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 DEZ 36 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile H.Ö. yönetimindeki 70 ADE 135 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü H.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN