Karaman'da Kaza: Tofaş Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
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Karaman'da Kaza: Tofaş Bariyerlere Çarptı

12.07.2026 13:29
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Karaman'da kontrolünü kaybeden Tofaş otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı.

Karaman'da bariyerlere çarpan Tofaş otomobil iki büklüm olurken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karaman- Ereğli Karayolu'nun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfi İ. (67) idaresindeki 42 ETZ 54 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil iki büklüm olurken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Karaman, Ereğli, Tofaş, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Kaza: Tofaş Bariyerlere Çarptı - Son Dakika

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