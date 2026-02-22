Karaman\'da Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 57 yaşındaki Hasan Yılmaz kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Yılmaz'a, O.P. yönetimindeki 70 ACB 857 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra minibüs sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN