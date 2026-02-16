Karaman'da Kaza: Yaya SUV Araca Çarptı - Son Dakika
Karaman'da Kaza: Yaya SUV Araca Çarptı

16.02.2026 13:19
Karaman'da dönüş yapan SUV araç, yaya A.T.'ye çarparak yaraladı. Kaza güvenlik kamerasında.

Karaman'da dönüş yapmakta olan SUV aracın çarptığı yaya yola savrularak yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmakta olan N.K. idaresindeki 70 BH 905 plakalı SUV araç, yolun karşısına geçmeye çalışan A.T. (46) isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan şahıs yaralandı. Yerde yatan şahsın yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın yolun ortasından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştığı esnada dönüş yapmakta olan SUV aracın çarparak yere savrulması görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

