Karaman\'da Kaza: Yaya SUV Araca Çarptı

Karaman'da dönüş yapmakta olan SUV aracın çarptığı yaya yola savrularak yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmakta olan N.K. idaresindeki 70 BH 905 plakalı SUV araç, yolun karşısına geçmeye çalışan A.T. (46) isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan şahıs yaralandı. Yerde yatan şahsın yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın yolun ortasından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştığı esnada dönüş yapmakta olan SUV aracın çarparak yere savrulması görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN