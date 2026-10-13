Karaman\'da kontrolden çıkan BMW cip kaldırımdaki ağacı devirdi, yaralanan olmadı

Karaman'da kontrolden çıkan BMW cip kaldırımdaki ağacı devirdi, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği BMW marka cip kaldırıma çıkarak bir ağacı devirdi. Kazada yaralanan olmazken cipte maddi hasar oluştu; olay yerine sevk edilen polis ekipleri incelemede bulundu, tahkikat başlatıldı.
Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin kaldırıma çıkarak ağacı devirmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 70 ACP 729 plakalı BMW marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki ağacı deviren cipte maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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