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Karaman'da lise öğrencilerinin bıçakla şakası hastanede bitti. Bacağından yaralanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağı yanında yaşandı. İddiaya göre, lise öğrencisi oldukları öğrenilen C.D. (15) ile V.Y. (15) bıçakla şakalaşmaya başladı. Şakanın tozu kaçınca C.D. elindeki bıçakla arkadaşı V.Y.'yi sol bacağından yaraladı. V.Y., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşını kazayla yaralayan C.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Arkadaşının kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen C.D. daha sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekibi de olay yaşandığı yerde çalışma yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN