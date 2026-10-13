Karaman'da mermer ocağındaki kazada ağır yaralanan 39 yaşındaki işçi hastanede öldü - Son Dakika
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Karaman'da mermer ocağındaki kazada ağır yaralanan 39 yaşındaki işçi hastanede öldü

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Karaman\'da mermer ocağındaki kazada ağır yaralanan 39 yaşındaki işçi hastanede öldü
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Karaman'ın Ağılönü köyündeki mermer ocağında üzerine mermer düşen 39 yaşındaki işçi ağır yaralanarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da bir mermer ocağında üzerine mermer düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Ağılönü köyündeki bir mermer ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ocakta çalışan 39 yaşındaki Şuayip Çolpan'ın üzerine mermer düştü. Ağır yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çolpan, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKaramanGüncelSon Dakika

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