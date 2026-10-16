Karaman\'da sit alanındaki metruk evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Karaman'da sit alanındaki 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere teslim olan ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Abbas Mahallesi Şehit Bekir Sami Özdağ Caddesi üzerindeki 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sit alanı içerisindeki evi saran alevler kısa sürede büyüdü. ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokakta park halindeki araçlar sahipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar da yangını meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 katlı ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.