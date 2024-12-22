Karaman\'da Motokurye Yaralandı

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Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motokurye yola fırlayarak yaralandı.

Kaza, Gazidükkan Mahallesi 108. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 70 ABF 982 plakalı motokurye ile H.D. yönetimindeki 70 ABA 159 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motokurye sürücüsü A.U. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN