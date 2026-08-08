Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman\'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Karaman'da bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.M. idaresindeki 42 ABL 421 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 ACE 551 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bahçelievler Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan, Motosiklet, 3. Sayfa, Karaman, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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