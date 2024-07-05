Karaman'da Motosiklet Kazası: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Motosiklet Kazası: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı

Karaman'da bir motosikletin çarpması sonucu yabancı uyruklu 4 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak çocuğu hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

05.07.2024 12:09
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Karaman'da motosikletin çarptığı 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Koçakdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 70 ABR 440 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken aniden yola fırlayan yabancı uyruklu 4 yaşındaki H.A. isimli kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu yola savrularak yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak çocuğu özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Motosiklet Kazası: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Motosiklet Kazası: 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı - Son Dakika
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