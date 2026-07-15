Karaman'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Karaman'da hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında duran Z.T. idaresindeki 42 AIJ 906 plakalı hafif ticari araca R.K.'nin (41) kullandığı 70 ACJ 031 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN