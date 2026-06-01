Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

01.06.2026 11:34
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Beyazkent Mahallesi 1014. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (42) idaresindeki 06 ZZH 55 plakalı otomobil ile Süleyman Türk'ün (31) kullandığı 70 ABZ 744 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Türk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Türk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

