Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K'nın kullandığı 70 ACE 123 plakalı motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yola savrulan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosikletten düşerek yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN