Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'ın Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, H.K'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen sürücü yaralandı ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan sürücüyle ilgili tahkikat başlatıldı.

18.07.2024 10:49
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Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K'nın kullandığı 70 ACE 123 plakalı motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yola savrulan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosikletten düşerek yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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