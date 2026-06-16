Karaman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. yönetimindeki 70 AAS 111 plakalı otomobil ile H.K. (19) idaresindeki 70 ACB 344 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü H.K., yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN