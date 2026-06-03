Karaman'da Motosiklet Kazası: Tır ile Çarpışma - Son Dakika
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Karaman'da Motosiklet Kazası: Tır ile Çarpışma

Karaman\'da Motosiklet Kazası: Tır ile Çarpışma
03.06.2026 13:51
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Karaman'da tır ile çarpan motosiklet, park halindeki araca çarparak sürücüsünü yaraladı.

Karaman'da tırın temas etmesi sonucu savrulan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ölünden dönerken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Pirireis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin D. idaresindeki 70 AAH 929 plakalı motosiklet, yanından geçen sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen tırın dorsesine temas etti. Kontrolden çıkan motosiklet savrularak park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza sonrası yoluna devam eden tırı tespit etmek için çalışma başlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde seyir halinde olan tırın motosiklete sürtmesi, ardından motosikletin savrularak park halindeki otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Motosiklet Kazası: Tır ile Çarpışma - Son Dakika

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