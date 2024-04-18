Karaman'da motosiklet sürücüsü otomobile çarptı, yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da motosiklet sürücüsü otomobile çarptı, yaralandı

Karaman\'da motosiklet sürücüsü otomobile çarptı, yaralandı

Karaman'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, otomobile çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

18.04.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Karaman'da motosiklet sürücüsünün otomobile çarparak yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Yaralanan sürücü çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 2 gün önce akşam saat 21.15 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Mara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.D. isimli kadın sürücünün kullandığı 33 ALB 655 plakalı motosiklet, cadde üzerinde dönüş yapmakta olan Ü.Ş. idaresindeki 45 ST 964 plakalı Ford marka otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrulurken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yaralının yardıma koşarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da motosiklet sürücüsü otomobile çarptı, yaralandı - Son Dakika

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