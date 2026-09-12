Karaman\'da motosikletiyle şarampole devrilen 16 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki kız çocuğu T.B.'nin kullandığı 70 ADB 820 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü T.B. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.