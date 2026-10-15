Karaman'da okul servisiyle otomobil kavşakta çarpıştı, otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da okul servisiyle otomobil kavşakta çarpıştı, otomobil sürücüsü yaralandı

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Karaman\'da okul servisiyle otomobil kavşakta çarpıştı, otomobil sürücüsü yaralandı
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Karaman'da sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 650. Sokak'taki kavşakta okul servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 650. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. yönetimindeki 34 UJ 8938 plakalı Opel marka otomobil ile B.E. idaresindeki 70 C 0094 plakalı okul servisi kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ü.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiCumhuriyet Mahallesi3. SayfaKaramanGüncelSon Dakika

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