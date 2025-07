Karaman'da ormanlık alanlarda piknik yapmak 3.5 ay süreyle yasaklandı

Karaman'da, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu yaşanabilecek orman yangınlarına karşı bir dizi tedbir aldı. Komisyon aldığı kararla belirlenen mesire alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda 15 Ekim 2025 Çarşamba gününe kadar piknik yapılmasını yasakladı.

Konuyla ilgili Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66'ncı maddeleri uyarınca Karaman sınırları içerisindeki, aşağıda maddeler halinde belirtilen ormanlık alanlara girişler 01 Temmuz 2025 -15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığınca ilimiz genelinde kiraya verilen piknik ve mesire yerleri ile Belediyelerin ya da İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan Millet Ormanları hakkında; 24.04.2025 tarihli yangın komisyon kararında belirtilen alanların işleticileri ile orman idaresi arasında yapılan sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklardır. İşleticilerin alması gereken tedbirler orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından denetlenecektir. Aşağıda listelenen orman alanlarına girişler 01 Temmuz 2025 - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır: Karaman merkeze bağlı Yeşildere, Bostanözü, Çukur, Bayır, Akçaalan, Ada, Kalaba, İhsaniye,Yukarıakın, Kurucabel, Yuvatepe, Kisecik, Akçaşehir, Üçkuyu, Demiryurt, Kılbasan, Eminler, Kameni, Elmadağı, Cerit, Özdemir, Bucakkışla, Aşağıakın, Dağkonak, Çatak, Aybastı Madenşehri ve Dinek köylerinde bulunan ormanlık alanlar, Karaman'ın Ayrancı İlçesi Merkez Mahallesi, Ambar, Karaağaç, Kıraman, Divle ve Dokuzyol köylerindeki ormanlık alanlar, Karaman'ın Ermenek İlçesi Merkez Mahalleri, Güneyyurt Kasabası Merkez Mahalleleri, Kazancı Kasabası Merkez Mahalleri Ağaççatı, Ardıçkaya, Aşağıçağlar, Balkusan, Boyalık, Çamlıca, Çavuş, Elmayurdu, Eskice, Evsin, Gökçekent, Gökçeseki, Görmeli, İkizçınar, Katranlı, Kayaönü, Olukpınar, Pamuklu, Pınarönü, Sarıvadi, Tepebaşı, Yalındal, Yaylapazarı, Yerbağ, Yeşilköy ve Yukarıçağlar Köyleri sınırlarında kalan ormanlık alanlar, Damlaçalı mevkii, Serper mevkii, Tekeçatı Barajı mevkii, Körkuyu mevkiinde bulunan ormanlık alanlar, Karaman'ın Başyayla İlçesi Merkez Mahalleleri ile Bozyaka, Büyükkarapınar, Üzümlü ve Kışlaköy köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlar, Karaman'ın Sarıveliler İlçesi Merkez Mahalleleri ile Civandere, Civler, Daran, Dumlugöze, Işıklı, Koçaşlı ve Uğurlu köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanların çevresinden ve içinden geçen yollarda, ateşli ya da ateşsiz piknik yapmak yasaktır. Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ, TEİAŞ ve MEDAŞ) özellikle ormanlık alanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirecekler, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacaktır. İlimiz belediyeleri ve il özel idaresi; orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturulacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Çöplük alanlarda kesinlikle çöp yakılmayacaktır. İlimiz merkez ve ilçe Kaymakamlıklarımız ile Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır. Gerekli hallerde İlçe Kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı müdahale edilmesi sağlanacaktır. 01 Temmuz 2025- 15 Ekim 2025 tarihlerine kadar ormanda her türlü av yapmak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av yönetimi bilgi sistemi (AVBİS) üzerinden avlak avlanma izin belgesi olan avcılar ile av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç ormanlara giriş yasaktır. Bu karar Karaman İli sınırları içerisinde uygulanır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 01 Temmuz 2025 - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında uygulanır. Ancak 15 Ekim 2025 tarihinden sonra meteorolojik verilerin orman yangınları açısından risk oluşturmaya devam etmesi halinde bu süre uzatılabilecektir" denildi. - KARAMAN