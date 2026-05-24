Karaman'da Otobüsten İnen Yolcuya Elektrikli Bisiklet Çarptı

Karaman'da durakta halk otobüsünden inen yolcuya elektrikli bisiklet çarptı. Kazada yola savrulan yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Afganistan uyruklu 16 yaşındaki S.M.M.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, durakta otobüsten inen H.D.'ye (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekiplerince elektrikli bisiklette yapılan incelemelerde, koltuğun altında muşta ele geçirildi. Elektrikli bisiklet sürücüsü S.M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN