Karaman'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Çekici Çağırıp Aracını Götürmek İstedi - Son Dakika
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Karaman'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Çekici Çağırıp Aracını Götürmek İstedi

Karaman\'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Çekici Çağırıp Aracını Götürmek İstedi

Karaman'da seyir halindeki otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra duvara ve elektrik trafosuna çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası aracından inen sürücünün çekici çağırıp aracını götürmek istemesi dikkat çekti. Sürücü yaralanmazken, evin duvarı kısmen yıkıldı. Polis ekipleri olay yerine gelip inceleme yaptıktan sonra ayrıldı.

21.02.2024 13:17
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Karaman'da seyir halindeki otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra duvara ve elektrik trafosuna çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası aracından inen sürücünün çekici çağırıp aracını götürmek istemesi dikkat çekti.

Kaza, 3 gün önce sabah saatlerinde Kırbağı Mahallesi Mara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda yoldan çıktı. Sürücünün hiçbir müdahalede bulunmadığı otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir evin bahçe duvarına ve elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, evin duvarı kısmen yıkıldı. Aracını geri manevra yaparak yol kenarına çeken sürücü ise daha sonra çağırdığı çekiciyle hasar gören aracını olay yerinden götürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Çekici Çağırıp Aracını Götürmek İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Çekici Çağırıp Aracını Götürmek İstedi - Son Dakika
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