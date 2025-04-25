Karaman\'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. (22) idaresindeki 07 KCD 92 plakalı motosiklet ile H.B. (24) yönetimindeki 33 YF 355 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN