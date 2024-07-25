Karaman'da Sağanak Sonrası Evlerde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

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Karaman'da sağanak sonrası oluşan su baskınında evlerinde mahsur kalan 3 kişilik aile, yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 712. Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katında yaşandı. Kentte ikindi saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası 2 katlı evin bodrum ve birinci katına sular dolmaya başladı. Ev sakinleri sulara engel olmaya çalışırken, rögar kapaklarının tıkanmasıyla birlikte suyun şiddeti arttı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren ev sakinleri, ev içerisinde önlem almaya çalıştı. Kısa sürede ev yaklaşık 1 metreye yakın suyla dolarken, 3 kişilik aile evde mahsur kaldı.

"Evde su yatağın boyuna kadar çıktı"

Evde eşi ve kızı ile birlikte mahsur kalan ve pencerede ekiplerin gelmesini bekleyen Mustafa Gedikli, "Yağmur başladığında su bahçeye doğru gelmeye başladı. Ben daha kapıyı açamadan sular evin içerisine dolmaya başladı. Evde sağlam ne bulaşık makinem, ne çamaşır makinem ne de buzdolabım kaldı. Evde su yatağın boyuna kadar çıktı ve sağlam bir eşyam kalmadı. Bahçede arabam sular altında kaldı, lambaları yanmaya başladı. Evden çıkıp onunla bile ilgilenemedim. Evden dışarı çıkamıyoruz, kapıyı açsak olan su da eve dolacak" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Su tahliye çalışması ile su seviyesinin düşmesi üzerine evlerinin kapılarını açan Gedikli ailesi, yaklaşık 1 saat sonra mahsur kaldıkları evden kurtuldu.

Öte yandan kentte yarım saat içerisinde metrekareye 47 kilogram yağış düşerken, 300'e yakın adreste su baskını yaşandığı öğrenildi. - KARAMAN