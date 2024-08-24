Karaman'da sahte kimlik kullanan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da sahte kimlik kullanan şahıs yakalandı

Karaman\'da sahte kimlik kullanan şahıs yakalandı

Karaman'da polis tarafından yapılan uygulama sırasında sahte kimlik kullanan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

24.08.2024 12:22
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Karaman'da 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı uygulama sırasında sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye görevi esnasında Siyahser Mahallesi'nde bulunan Muammer Baran Parkı yakınlarında şüphe üzerine R.T. isimli şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, verdiği kimlik ve şüpheli hareketler sergileyen şahsı detaylı inceleme yapmak üzere emniyete götürdü. Burada yapılan detaylı sorguda şahsın H.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin R.T. olduğu ortaya çıktı. Şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorusunda da 4 ayrı suçtan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen R.T. adliyeye sevk edilmek üzere tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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