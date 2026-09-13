Karaman\'da seyir halindeki otomobil alev aldı, LPG\'li aracın motoru kullanılamaz hale geldi

Karaman'da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev adı. Çıkan yangında LPG'li olan aracın motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 70 AB 844 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Trafik ışıklarında durduğu sırada dumanların ve kokunun yoğunlaşması üzerine sürücü, kendi imkanlarıyla aracın LPG bağlantısını keserek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Çıkan yangında otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Araçta 5 kişi vardı"

Yaşadıkları anları anlatan sürücü Mehmet K., "Lambada durdum. Bir anda koku yoğunlaşmaya başladı. Kontağı ve hemen gaz vanasını kapattık. Yangın tüpünü sıktık ama faydası olmadı. Araç LPG'liydi. Araçta 5 kişiydik" dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.