Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü

Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü
18.02.2026 17:56  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da mermer yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın, köylülerin su bidonları ile yaptığı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Tırın tekerleği arızalandı ve alev aldı. Sürücü ve köylüler yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Karaman'da seyir halindeki mermer yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, köylülerin su bidonlarıyla yaptığı müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Barutkavuran köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Gönül idaresindeki 03 ZA 411 plakalı Iveco marka tırın, 03 ZA 170 plakalı dorsesinin tekerlek bilyesinin arızalanması sonucu lastiği alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak tırı dorseden ayırarak uzaklaştırdı. Bu sırada yangını fark eden köylüler hemen tır şoförünün yardımına koştu. Köyden araçlarla getirilen su bidonları ve yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, dorsede soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında alevlerle mücadele eden tır şoförüne ise köylüler tarafından yoğurt ikram edildi.

"Köylülerin sayesinde söndürdük"

Olay anını anlatan sürücü Taner Gönül, "Teker bilyesi bozulunca ısındı, lastik tutuştu ve ardından patladı. Köylü arkadaşlar sağ olsun, hepsi yardıma geldi. Ben de köylüyüm. Elimize ne geçtiyse; kürekle, suyla müdahale ettik. Köylülerin sayesinde yangını söndürdük. Ereğli'den Karaman'a inşaat malzemesi götürüyordum" dedi.

"Köyden su taşıdım"

Amcasını ziyaret için köye gittiğini ve dönüş yolunda yangını fark ettiğini belirten İsa Kılınçvur ise, "Köyden Karaman'a gidiyordum. Tırın tekerinden duman çıktığını gördüm. Ben de tır şoförüyüm, meslektaşımın halinden anlarım. Köye giderek arabayla dört beş sefer su getirdim. Yoldan geçenler de yangın tüpü getirdi. Yangını söndürdükten sonra itfaiye geldi ve soğutma çalışması yaptı" diye konuştu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının çıktığı dorsede inceleme yaptı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Karaman, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:11:30. #7.11#
SON DAKİKA: Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.