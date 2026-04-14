Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Survivor ile tanınan ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Didem Ceran, bu kez Atilla Taş ile yaşadığı polemikle konuşuluyor. Sosyal medyada kendisini taklit eden Taş’a tepki gösteren Ceran, dikkat çeken ifadeler kullandı.

“BENİ ENGELLEMİŞ”

Ceran, Atilla Taş’ın kendisini engellediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Ünlü isim, bu durumun kendisini şaşırttığını ifade etti.

“DALGA GEÇİYOR AMA…”

Kendisiyle dalga geçildiğini söyleyen Ceran, şu sözlerle sitem etti:

“Benimle dalga geçme hakkını kendinde görüyor fakat benim bunu izleme hakkım yok mu?”

POLEMİK BÜYÜYOR

Didem Ceran’ın bu çıkışı sonrası gözler Atilla Taş’tan gelecek yanıta çevrildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, iki isim arasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.