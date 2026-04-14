Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası

Sosyal medyada hızla yayılan bir iddia, Cem Yılmaz’ı yeniden gündeme taşıdı. Ünlü komedyenin ABD vizesi için yaptığı başvurunun olumsuz sonuçlandığı öne sürülürken, süreçte yaşandığı iddia edilen bir anekdot da dikkat çekti.
İddiaya göre vize işlemleri sırasında görevli kadın, Cem Yılmaz’ı tanımadı. Bu durum karşısında Yılmaz’ın önce şaşırdığı, ardından yaşananları şaka sandığı konuşuldu.
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Cem Yılmaz’ın, yaşanan duruma kızdığı ancak durumu ciddiye almayarak gülerek işlem noktasından ayrıldığı ileri sürüldü.
Konuya ilişkin Cem Yılmaz’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada yayılan iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
