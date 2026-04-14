Delikanlı dizisi bu akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, kulislerden dikkat çeken bir gelişme geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin kadrosuna önemli bir oyuncu dahil oluyor.
Fırat Tanış’ın, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyeye dahil olacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, “Miran” karakterine hayat verecek.
Miran karakteri, Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) akıl hocası olarak hikâyeye yön verirken, Sarp’ın (Salih Bademci) geçmişten gelen düşmanı olarak dikkat çekecek. Bu gelişmeyle birlikte dizideki dengelerin değişmesi bekleniyor.
Fırat Tanış’ın 3. bölüm itibarıyla projeye dahil olacağı ve hikâyede kilit bir rol üstleneceği belirtiliyor.
Son Dakika › Fırat Tanış › Kadroya bomba transfer! Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor - Son Dakika
