Kadroya bomba transfer! Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor

14.04.2026 12:16
Show TV’de yayınlanan “Delikanlı” dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu Fırat Tanış’ın projeye katıldığı ve hikâyede dengeleri değiştirecek bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

Delikanlı dizisi bu akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, kulislerden dikkat çeken bir gelişme geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin kadrosuna önemli bir oyuncu dahil oluyor.

MİRAN KARAKTERİ GELİYOR

Fırat Tanış’ın, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyeye dahil olacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, “Miran” karakterine hayat verecek.

DENGELER DEĞİŞECEK

Miran karakteri, Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) akıl hocası olarak hikâyeye yön verirken, Sarp’ın (Salih Bademci) geçmişten gelen düşmanı olarak dikkat çekecek. Bu gelişmeyle birlikte dizideki dengelerin değişmesi bekleniyor.

3. BÖLÜMDE SAHNEYE ÇIKIYOR

Fırat Tanış’ın 3. bölüm itibarıyla projeye dahil olacağı ve hikâyede kilit bir rol üstleneceği belirtiliyor.

