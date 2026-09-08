Karaman\'da su tankeriyle çarpışan otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Karaman'da su tankeriyle çarpıştıktan sonra bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından tanker sürücüsü olay yerinden ayrılırken, çevre yolundaki köprü bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi yeni çevre yolu üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan E. (22) idaresindeki 70 ABH 851 plakalı Opel marka otomobil, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen su tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından su tankerinin sürücüsü olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Furkan E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan tanker sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Devrilen otomobilin kaldırılmasının ardından köprü yeniden araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.