Karaman'da Suçlu Avı: 12 Yakalandı, 5 Tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da Suçlu Avı: 12 Yakalandı, 5 Tutuklandı

Karaman\'da Suçlu Avı: 12 Yakalandı, 5 Tutuklandı
22.06.2026 16:21
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Karaman'da yapılan asayiş uygulamalarında 12 kişi yakalandı, 5'i tutuklandı. Birçok suç unsuru ele geçirildi.

Karaman'da polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanırken, 5 kişi tutuklandı. Uygulamalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15- 21 Haziran 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 3 bin 117 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanırken, şahıslardan 5'i mahkemece tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 58 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 26 sürücüye ve alkollü araç kullanan 13 sürücüye yasal işlem uygulandı. Denetimler kapsamında 153 araç trafikten men edilirken, 19 sürücünün belgesine el konuldu.

Uygulamalarda ayrıca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet havalı tabanca, 5 adet kesici-delici alet, 15 adet tabanca ve tüfek fişeği, 15 adet elektronik sigara, 16 adet gümrük kaçağı cilt bakım ürünü, 321 gram esrar, 42 gram bonzai, 88 adet sentetik ecza maddesi, 4 gram kokain ile 940 kullanımlık sentetik kannabionid ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

21 Haziran, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Asayiş, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Suçlu Avı: 12 Yakalandı, 5 Tutuklandı - Son Dakika

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