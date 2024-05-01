Karaman'da Sürücü Fenalaşarak Kaza Yaptı - Son Dakika
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Karaman'da Sürücü Fenalaşarak Kaza Yaptı

Karaman\'da Sürücü Fenalaşarak Kaza Yaptı

Karaman-Mersin Karayolu üzerinde direksiyon başında fenalaşan bir sürücü, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

01.05.2024 11:56
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Karaman'da direksiyon başında rahatsızlanan bir sürücü, kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza, Karaman- Mersin Karayolu üzerinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. kullandığı 70 ES 313 plakalı otomobille köprülü kavşak üzerinde seyir halindeyken biranda direksiyon başında fenalaştı. Baygınlık geçiren H.Ş.'nin hakimiyetini kaybettiği otomobil ise köprünün bariyerlerine çarparak durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza nedeniyle köprülü kavşağın kent merkezine giriş tarafı trafiğe kapatıldı. Direksiyon başında fenalaşan yaralı sürücüye araç içerisinde ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Hafif yaralı sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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