Karaman\'da Tanıdığı Şahıs Tarafından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Karaman'da tanıdığı şahıs tarafından bacağından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında İmaret Mahallesi Karaman Müzesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (45) isimli kadın yolda yürürken tanıdığı H.H.D. (60) ile karşılaşarak henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.H.D. üzerindeki bıçakla S.G'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan S.G., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. S.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olaydan sonra kaçan H.H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN