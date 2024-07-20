Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu: 177 Parça Eser ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Karaman'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonunda 177 parça tarihi eser ile ruhsatsız tabanca ve dedektör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde B.T. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada,176 adet Bizans dönemine ait sikke, 1 adet deri üzerine el yazmalı kitap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tarihi eser aramada kullanılan dedektör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan B.T. hakkında adli işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN