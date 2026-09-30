Karaman'da tartışma yakınların katılımıyla kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da tartışma yakınların katılımıyla kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı

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Karaman\'da tartışma yakınların katılımıyla kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı
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Karaman'ın Tahsin Ünal Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma, yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karaman'da iki kişi arasında çıkan yakınlarının dahil olmasıyla büyüyen kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralana şahıslar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı anlar yer aldı.

Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiTahsin Ünal3. SayfaGüvenlikKaramanOlaylarGüncelSon Dakika

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